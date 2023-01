Miejsca znane polskich legend. Gdzie ich szukać?

Ich sielanka nie trwała jednak długo, bo sprawiedliwości w końcu stało się zadość. Do zamku wkradło się mnóstwo myszy, które rzuciły się na okrutną parę władców. Przerażeni Popiel i Gerda schowali się w wieży, ale i to im nie pomogło przetrwać. Gryzonie wdarły się do kryjówki i ich pożarły. Wieża zaś ocalała do dzisiaj i nie bez powodu jest nazywana "Mysią Wieżą" nad jeziorem Gopło.