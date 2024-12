Mikołajowa afera na Krupówkach. "Pijani i śmierdzą wódką"

"Uwaga na Mikołaja!" - napisano w filmiku. "Pijany krzyczał na dziecko, które do niego podeszło. Żądał pieniędzy, 20 euro (ok. 85 zł), za to, że dziecko przy nim stanęło!" - napisała kobieta. "Mikołaj oraz jego wspólnik, obaj pijani i śmierdzą wódką" - dodała.

Co ciekawe, wielu z komentujących jest przekonanych, że pijany Mikołaj to ta sama osoba, która w marcu przebrała się za misia. "Transformacja z miśka na Mikołaja", "Przecież to ten sam co za misia robił i skręcił aferę", "Głos św. Mikołaja jest podobny do sławnego misia", "Tak jak są wilki w owczej skórze, tak Zakopane ma swojego śmierdzącego wódą misia w mikołajowej skórze" - piszą pewni swojego zdania internauci.