Moda na Polskę. Będzie przełomowy rok dla turystyki w naszym kraju?

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Polska wielokrotnie pojawiała się w zagranicznych artykułach, jako polecany kierunek wakacyjny. Powody do dumy mamy też z powodu prestiżowych nagród, jakie otrzymały niedawno nasze miasta. Czy turyści rzeczywiście pokochali Polskę?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wrocław zdobył w lutym br. nagrodę European Best Destination 2018 (Shutterstock.com)

To, że Polska jest odwiedzana przez coraz większą liczbę turystów, nie ulega wątpliwości. W 2014 r. w celach turystycznych nasz kraj odwiedziło 16 mln osób. W 2015 r. niemal 17 mln, a w 2016 r. 17,5. Dane za 2017 r. będą dostępne dopiero za kilka miesięcy, ale wszystko wskazuje na to, że padnie kolejny rekord. A jak zapowiada się rok 2018 dla polskiej turystyki?

– Liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Polski rośnie z roku na rok. Przypomnę tylko, w pierwszym półroczu 2017 r. wzrosła o 4,6 proc. Wierzymy, że rok 2018 będzie dla polskiej turystki co najmniej tak samo dobry, albo nawet jeszcze lepszy – mówi w rozmowie z WP Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Dodaje również, że liczba nagród przyznanych Polsce w ostatnim czasie pokazuje, że nasz kraj jest naprawdę idealnym miejscem do odwiedzenia w celu wypoczynku czy zwiedzania.

– Polska ma bardzo bogata ofertę turystyczną. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie za rozsądna cenę. Jesteśmy krajem bezpiecznym dla zagranicznych turystów. Znajduje to odzwierciedlenie w nagrodach. Przypomnę tylko o najważniejszym wyróżnieniu od prestiżowego wydawcy przewodników Lonely Planet, którego eksperci umieścili Polskę w gronie najlepszych destynacji turystycznych na świecie na 2018 r. – komentuje prezes POT.

To nie jedyny powód do domu. Wystarczy wspomnieć o Wrocławiu, który w lutym wygrał międzynarodowy konkurs European Best Destination 2018. Stolica Dolnego Śląska rywalizowała z takimi miastami, jak Londyn, Barcelona, Paryż, Budapeszt, Praga, Lizbona czy Ateny. – Organizacja dużych przedsięwzięć, jak Europejska Stolica Kultury 2016 czy World Games 2017, pokazała, że jesteśmy gotowi na więcej. Rocznie odwiedza nas między 4 a 5 mln turystów, a dotychczasowym wynikiem w konkursie pokazaliśmy, że jesteśmy w czołówce najlepszych europejskich destynacji – powiedziała Wioletta Samborska, dyrektor Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego. Wrocław liczy, że rok 2018 będzie jeszcze bardziej owocny pod względem turystów i przewyższy zeszłoroczny, 5-milionowy wynik.

ul. Długa w Gdańsku / Shutterstock.com Podziel się

Gdańsk jest na fali. Został uznany za jedno z najlepszych miast w Europie Powody do dumy ma też Gdańsk, który w 2017 r. znalazł się wysoko na liście prestiżowego konkursu. Miasto rywalizowało o przyznanie głównej nagrody z Florencją, Bilbao, Rzymem czy Wenecją. Z kolei w lutym ub. r. stolica Pomorza znalazła się na 3. pozycji, za Porto i Mediolanem, w kategorii Najatrakcyjniejsze Turystycznie Miasta Europy 2017. Napisano wtedy w uzasadnieniu, że "nie ma drugiego takiego miasta jak Gdańsk. Inne, co najwyżej je przypominają. Ma unikatową lokalizację, bogatą historię oraz klimat i nie da się go pomylić z innym miastem na świecie".

– Nasze miasto jest jedyne w swoim rodzaju i turyści przyjeżdżają tu, aby odkrywać nowe, ciekawe miejsca na mapie Europy. Gdańsk postrzegany jest jako miasto nowoczesne, świeże i inne niż wszystkie – mówi w rozmowie z WP Anna Zbierska, zastępca dyrektora Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej w Gdańsku. – Prowadzimy obecnie kampanie na rynkach zagranicznych, aby wypromować Gdańsk. Zachęcamy do przyjazdu nie tylko latem, ale też jesienią czy zimą, ponieważ miasto jest warte odwiedzenia o każdej porze roku – dodaje Anna Zbierska. Zobacz też: Polska Fundacja Narodowa. Czym się zajmuje ta organizacja?

Zagraniczni dziennikarze zachęcają do przyjazdu do Polski Cieszy też spora liczba artykułów. To przede wszystkim reportaże dziennikarzy, którzy przyjechali do Polski i wrócili oczarowani. Teksty ukazały się chociażby w The Independent: "Łódź – jedno z najfajniejszych miast Europy", BBC: "Warszawa – Paryż Wschodu", CNN: "11 wspaniałych miejsc na Dolnym Śląsku", czy w The Times: "Spędź fantastyczny weekend w Krakowie". Pochwały zdobywały też m.in. Trójmiasto, Poznań i Wrocław. Szerokim echem w naszym kraju odbił się także materiał popularnego, szwedzkiego podróżnika, który napisał "55 powodów, dla których warto odwiedzić Polskę".

Zainteresowanie Polską rośnie nie tylko w Europie Każdy turysta jest na wagę złota, bez względu na kraj, z którego pochodzi. Jednak jak podkreśla prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, nasze najważniejsze rynki to kraje UE, ze szczególnym naciskiem na Niemcy, oraz nasi wschodni sąsiedzi.

– Zainteresowanie Polską rośnie nie tylko wśród Europejczyków, ale jak pokazał ostatni rok, także wśród Azjatów. W promocji naszego kraju na dalekich rynkach pomaga rozwijanie bezpośrednich połączeń lotniczych naszego narodowego przewoźnika PLL LOT. Przykładowo w 2017 r. przyleciała do nas rekordowa liczba turystów z Chin – ok. 150 tys. – wyjaśnia Robert Andrzejczyk.

Warszawa / Shutterstock.com Podziel się

Miliony złotych na reklamę Aby informacje o atrakcjach Polski dotarły do jak największej liczby obcokrajowców, potrzebna jest reklama. A na nią samorządy wydają co roku setki milionów. W skali kraju, według danych z Ministerstwa Finansów, w samym 2016 r. przeznaczono z pieniędzy podatników na marketing i reklamę 666,6 mln zł – m.in. na reklamy, bilbordy, ulotki, koncerty, targi czy wydarzenia kulturalne. Zdaniem ekspertów ta kwota jest znacznie wyższa, ponieważ działania promocyjne są także realizowane przez organizacje turystyczne czy agencje rozwoju, które także są dotowane przez miasta.

– W mojej ocenie wydatki sięgają ok. miliarda złotych w skali kraju. Ta kwota nie powinna niepokoić czy dziwić, chociaż są to ogromne pieniądze. Jednak jeśli zwrócimy uwagę, ile wydają np. firmy farmaceutyczne (ponad miliard złotych w 2016 r. – przyp. red.) czy telekomy, to ta suma wydaje się niewielka – mówił niedawno w rozmowie z WP Robert Stępowski, ekspert ds. marketingu terytorialnego i personal brandingu.

Mogłoby się wydawać, że środki przeznaczane na promocję są gigantyczne, jednak samorządy wydają na ten cel ok. 0,5-1 proc. swoich budżetów. Autor corocznych raportów dotyczących wydatków promocyjnych polskich miast i regionów tłumaczy, że w przypadku samorządów promocja nie zawsze musi się przełożyć na pieniądze w krótkiej perspektywie. Dobry wizerunek na zewnątrz i poczucie lokalnej dumy z miejsca, w którym żyjemy, może być znacznie ważniejszy nawet od kilku tysięcy nowych turystów – ocenił ekspert.

Kto wydaje najwięcej? W 2016 r. na podium znalazły się Katowice, które przeznaczyły na promocję 17,5 mln zł. Na 2. miejscu jest Łódź, która na promocję wydała 16,1 mln zł. Na 3. jest Warszawa z budżetem 13,6 mln zł. Kolejne na liście miast z największymi budżetami w 2016 r. na promocje są: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Kielce, Kraków i Lublin.