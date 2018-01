Modny Tel Awiw. Poznaj Izrael z bardziej wyluzowanej strony

Zamknięty na turystów kraj, chroniony niczym twierdza i nie pałający miłością do Polaków. Tak mówią ci, którzy nigdy nie postawili nogi w Izraelu i w imię pielęgnowanych przez lata uprzedzeń postanowili, że nigdy tego nie zrobią. Ich strata, ponieważ ten kraj, mający więcej z Polską wspólnego niż się wielu wydaje, jest prawdziwą turystyczną Ziemią Obiecaną, a idealnym tego przykładem jest Tel Awiw – intrygująca metropolia nad Morzem Śródziemnym.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tel Awiw jest biznesową i rozrywkową stolicą Izraela. Nazywa się go "miastem, które nigdy nie zasypia" (Wojciech Gojke, WP)

W ciągu kilkunastu lat Tel Awiw zmienił się nie do poznania i z mało znanego miasta urósł do rangi rozpoznawalnej w wielu zakątkach świata metropolii. Nic więc dziwnego, że przyciąga każdego roku tłumy turystów, ciekawych jak wygląda nowoczesne miasto i liberalne miasto w dosyć konserwatywnym kraju. Fantastyczne jedzenie, przyjaźnie nastawieni i otwarci ludzie, piękne plaże, zróżnicowana architektura oraz rosnące jak grzyby po deszczu wieżowce – tak w kilku słowach mogę opisać Tel Awiw.

Polacy odkrywają biznesową i imprezową stolicę Izraela

Choć Polacy od wielu lat jeżdżą do Izraela, ich celem przez długi czas była Jerozolima, Nazaret, Galilea czy położone na terenie Palestyny Betlejem. Część osób nawet nie postawiła stopy w Tel Awiwie, ruszając ze stolicy tego kraju wprost na lotnisko Ben Guriona. Więc jednym słowem tracili szansę poznania najbardziej europejskiego miasta Bliskiego Wschodu.

Jednak to się zaczęło zmieniać kilka lat temu – w momencie, kiedy tanie linie lotnicze uruchomiły bezpośrednie połączenia do Tel Awiwu z polskich miast. Dziś setki tysięcy ludzi, zwłaszcza młodych i nie przesiąkniętych uprzedzeniami w stosunku do Żydów, przyjeżdżają do metropolii, aby zażyć słońca na tutejszych szerokich plażach, zrobić zakupy m.in. w butikach czy na ogromnym bazarze Carmel, tudzież zakosztować intensywnego życia nocnego. Miasto wciąga, a turyści chcą tu wracać ponownie. I często to robią.

























Źródło: Tel Awiw / Wojciech Gojke, WP

Przyjezdni najczęściej zaczynają zwiedzać miasto od ciągnącej się przez ok. 5 km promenady Rotschilda, której pokonanie zajmuje 2 godz. Idzie się wzdłuż plaży, a po drodze mija się wiele hoteli. Warto wstąpić po drodze do informacji turystycznej (Herberta Samuela 46) i zapytać się o bezpłatne zwiedzanie Tel Awiwu z przewodnikiem.

Sama promenada rozpoczyna się przy marinie a kończy na Jafie, starożytnym mieście, które w 1949 r. zostało połączona z Tel Awiwem i stało się jego dzielnicą. Znajduje się tu cała masa zabytków, w tym jeden z najstarszych portów na świecie. Jednak największą atrakcją turystyczną Jafy jest bez wątpienia XII-wieczny meczet Al-Mahmudijja. Jednak nie każdy jednak zwiedzać wielowiekowe budowle, ale warto tu zajrzeć chociażby ze względu na arabską architekturę. Jafa jest od lat pieczołowicie odrestaurowywane, co od razu zauważyłem po 3 latach nieobecności w tym miejscu. Niemal każdy turysta zatrzymuje się przy nietypowym drzewku, które jest projektem artystycznym. Rośnie i wydaje owoce, chociaż jego korzenie nigdy nie dotknęły ziemi. Umieszczono je w ogromnej donicy w kształce łupiny, która przymocowana jest za pomocą stalowych lin do ścian budynków.





























Źródło: Tel Awiw / Wojciech Gojke, WP

Wszystko w jednym miejscu, czyli bazar Carmel

Nikogo nie trzeba przekonywać, że bliskowschodnie potrawy to niebo w gębie. Poza restauracjami, knajpkami i niewielkimi lokalami, w których sprzedają falafele, znajdziemy też targowiska. Najpopularniejszy z nich to bazar Carmel, położony obu stronach ulicy HaCarmel, począwszy od placu Magen David aż do dworca autobusowego. Jest hałaśliwy, zatłoczony i sprzedaje się na nim dosłownie wszystko. Od świeżych owoców i warzyw, po słodkości, pamiątki czy kwiaty. Atmosfera jest niesamowita i przywodzi na myśl typowe targowiska w krajach arabskich. Będąc w Tel Awiwie trzeba tu zajrzeć – to obowiązkowy punk wizyty!

























Źródło: Tel Awiw / Wojciech Gojke, WP

Co łączy Gdynię z Tel Awiwem?

Tel Awiw, stolicę Brazylii (Brasília) i Gdynię łączy jedno – to jedne z nielicznych przykładów miast na świecie, które wzniesiono od podstaw w stylu modernizmu. W przypadku Izraela koncepcja zbudowania "Białego Miasta" nad morzem sięga lat 30 XX w., kiedy zaczęli osiedla się tu europejscy architekci, w tym z Polski. Mieli ambitny plan, aby zbudować miasto od zera i to w stylu, który był w owym czasie największym trendem. W pierwszych dziesięcioleciach wzniesiono 3 tys. nowych budynków, nazywanych Bauhausem. Dziś jest ich ok. 4 tys., z czego najbardziej reprezentacyjne zaczynają się na ul. Allenby. Jednym z takich obiektów jest dom, w którym mieszkał Ben Gurion – pierwszy premier Izraela, który urodził się w Płońsku pod Warszawą. Niesamowite wrażenie, nie tylko na mnie, ale na większości turystach, robi ogromny kontrast między nieco "gdyńskimi" budynkami, a ogromnymi wieżowcami. Powstają w zawrotnym tempie, zmieniając panoramę Tel Awiwu nie do poznania.

























Źródło: Tel Awiw / Wojciech Gojke, WP

Szabat w "okrojonej" wersji

Piątek wieczór to moment, kiedy rozpoczyna się szabat. I to jest właśnie kolejny przykład, który dosyć jasno pokazuje, dlaczego Tel Awiw jest uważany za miasto liberalne. Jest on tutaj przestrzegany znacznie mniej rygorystycznie. W odróżnieniu od stolicy, bary i restauracje są częściowo otwarte i nie będziemy mieć żadnego problemu ze zrobieniem zakupów - w wielu miejscach są całodobowe sklepy AM:PM. Ponadto centrum zaczyna zapełniać się młodymi ludźmi, którzy ewidentnie wybierają się na imprezę lub do pubów. I to właśnie w tym ostatnim miejscu bardzo łatwo nawiązać kontakt z Izraelczykami – zaciekawieni skąd pochodzę, wdawali się ze mną w bardzo rzeczowe i przyjemne dyskusje. Cieszą się, że Polacy chcą odwiedzać Izrael nie tylko ze względu na miejsca święte. Oferują, że chętnie oprowadzą po mieście, o czym miałem okazję się przekonać. W niewielu miejscach spotkałem się z tak pozytywnie nastawionymi do świata i ludzi osobami.













Źródło: Tel Awiw / Wojciech Gojke, WP

Jedzenie, ceny i połączenia lotnicze

Nie ma co owijać w bawełnę – Tel Awiw nie jest tanim miastem. To nie Praga, w której napijemy się za "grosze" dobrego piwa. Ale to też nie Oslo, w którym rachunek w barze szybkiej obsługi może spowodować stan przedzawałowy. Dobrze zaplanowany wyjazd nie wyniesie nas więcej, niż podróż do Hiszpanii czy Włoch. Wycieczkę można zorganizować samodzielnie lub skorzystać z coraz bogatszej oferty biur podróży. W przypadku pierwszej opcji, warto kupić bilety lotnicze z wyprzedzeniem czasowym – nigdy nie wydałem na nie więcej niż 300 zł za lot w dwie strony. Połączenia do Izraela dostępne są z Krakowa (Ryanair), Katowic (Wizz Air), Warszawy (Wizz Air, LOT, EL-AL), Gdańska, Poznania, Wrocławia i Lublina (LOT, Ryanair).













Źródło: Tel Awiw / Wojciech Gojke, WP

Poza sezonem letnim są często promocje na hotele i hostele, a za noc zapłacimy od ok. 100 zł od osoby. Można też upolować jeszcze niższą cenę w przypadku Airbnb. Posiłki w restauracjach nie należą do najtańszych (na osobę trzeba liczyć co najmniej 75 zł). Dlatego warto kupować przepyszne i tanie falafele (od ok. 10 zł), humusy czy pasty bakłażanowe, których w sklepach jest tyle, że nie wiadomo, na którą wariację się zdecydować. W połączeniu ze świeżym pieczywem smakują naprawdę dobrze. Koszt tygodniowych wyjazdów zamykał się w moim przypadku (pomijając prywatne wydatki) w ok. 1,5 tys. zł. Opcja nr 2 - jeśli zdecydujecie się na wyjazd z biurem podróży, który zapewnia transport + śniadania + zakwaterowanie + zwiedzanie, wydacie ok. 2 tys. zł.

























Źródło: Wojciech Gojke, WP

"Straszne" kontrole

Inna kwestia dotyczy kontroli. Owiane są licznymi historiami i wywołują u tych, którzy są przez podróżą do Izraela, koszmary nocne. Jeśli ktoś wcześniej odwiedzał Arabię Saudyjską, Iran, Irak, Syrię czy inne kraje arabskie, na lotnisku z pewnością zostaniemy zapytani o cel podróży do tych krajów. To jednak formalność i nikt nie będzie celował do nas z broni, że odwiedziliśmy kraje, który mają kiepskie relacje z Izraelem. W końcu macie prawo być turystami ciekawymi świata, bez względu na szerokość geograficzną. Jednak warto przygotować się do takiej rozmowy, dzięki czemu przebiegnie ona sprawnie. Pytania mogą też paść odnośnie celu wizyty czy miejsca, w którym zatrzymacie się na noc. Jeśli lecicie z Warszawy linią El-Al, bądźcie na lotnisku co najmniej 3 godz. wcześniej (ze względu na kontrole). Wylatując z Tel Awiwu, bez względu na linię lotniczą, bądźcie zawsze min. 3 godz. przed odlotem.

Kontrole są także w centrach handlowych czy na dworcach i przypominają nieco te na lotniskach – przechodzimy przez bramki, pracownik sprawdza urządzeniem, czy nie mamy przy sobie broni i/lub zagląda do plecaka, aby zobaczyć, co jest w środku. Robi się to ze względów bezpieczeństwa.

Miasto idealne?