Mordercze upały we Włoszech. Resort zdrowia apeluje

Mordercze upały

W połowie lipca br. w Rzymie żar lał się z nieba. Wówczas odnotowano najwyższą od dekad temperaturę - ok. 41 st. C, a we wschodnich dzielnicach miasta termometry pokazały nawet 42,9 st. C. Tym samym pobity został rekord z 1946 r., gdy było 39,6 st. C. Aktualnie sytuacja wygląda prawie identycznie, bowiem temperatury sięgają 40 st. C., a miejscami są nawet wyższe.