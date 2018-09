Można wynająć kram w krakowskich Sukiennicach. Po raz pierwszy od 24 lat!

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił właśnie przetarg na wynajęcie jednego z kramów w krakowskich Sukiennicach. Jak się okazuje miejsce zwolniło się po raz pierwszy od 24 lat!

Kram w Sukiennicach do wynajęcia!

Według ogłoszenia Zarządu Budynków Komunalnych do wynajęcia jest kram numer 26 o łącznej powierzchni 10,5 metrów kwadratowych. Wcześniej należał do "Cepelii" – teraz stoi pusty. Minimalna cena wywoławcza za metr kwadratowy lokalu wynosi 66,6 zł netto. Aukcja o wynajem lokalu odbędzie się w piątek 28 września

.

Gmina Miejska Kraków – właściciel Sukiennic, dopuszcza prowadzenia w lokalu handlu pamiątkami, prezentami, czy sztuką użytkową. Wszystko ma być jednak związane z rękodziełem – ludowym i artystycznym, tak aby nawiązywać do tradycji handlu krakowskiego oraz promować miasto i region.