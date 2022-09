MSZ odradza podróże. "Najwyższy poziom zagrożenia"

"Najwyższy poziom zagrożenia"

MSZ apeluje do Polaków o zrezeygnowanie z wszelkich podróży do Rosji. Sytuację określa, jako "najwyższy poziom zagrożenia". Dodatkowo ministerstwo zwraca się do obywateli Polski, przebywających aktualnie na terenie Federacji Rosyjskiej. Rekomenduje on opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi.