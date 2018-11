Muzeum Powstania Warszawskiego z "turystycznym Oscarem" 2018. Certyfikaty przyznane

Certyfikaty POT 2018 – najważniejsza nagroda w branży – zostały przyznane po raz szesnasty. Złoty Certyfikat 2018, czyli "turystycznego Oscara" otrzymało Muzeum Powstania Warszawskiego.



Jak co roku, kapituła przyznała dziesięć certyfikatów POT, a turyści w ogólnopolskim głosowaniu zdecydowali, że certyfikat internautów otrzyma Frontem do Wolności. Łabiszyńskie Spotkania z Historią. Najważniejszą nagrodą jest jednak złoty certyfikat, który może otrzymać jedynie produkt nagrodzony we wcześniejszych latach zwykłym certyfikatem POT. W tej kategorii kapituła bierze pod uwagę jedynie laureatów sprzed trzech lub więcej lat.

– Atrakcje, które wyróżniamy w konkursie na najlepszy produkt turystyczny, są naprawdę wyjątkowe i zasługują na to, by dowiedzieli się o nich turyści z całego świata. Konkurs poza aspektem promocyjnym, ma także na celu pokazanie praktyk i wzorców, z których może korzystać cała branża. Wierzę, że dzięki temu powstaną kolejne fascynujące miejsca na mapie turystycznej Polski. Zwycięzcom serdecznie gratuluję – powiedział Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jak opowiadać o przeszłości, by przekaz trafiał do współczesnego odbiorcy? Muzeum Powstania Warszawskiego łączy przeszłość ze współczesnością, miejsce pamięci z innowacyjną ekspozycją. To miejsce, w którym za pomocą multimediów, odtworzono atmosferę powstańczej stolicy. W niepowtarzalny sposób oddziałuje na odwiedzających obrazem, światłem i dźwiękiem – pomaga zrozumieć historię. Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym z tych, które nowoczesnymi środkami przekazu zakorzenia wydarzenia sprzed lat we współczesnej świadomości narodowej. To jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji przez turystów krajowych. Muzeum zlokalizowane jest w zabytku architektury przemysłowej.