Na trójmiejskich plażach powstaną sektory dla turystów? "Stworzenie ich byłoby niezwykle trudne"

Sektory na plaży - czeka nas rewolucja nad Bałtykiem?

Międzyzdroje, jako pierwsze w Polsce, będą mieć specjalne darmowe sektory na plaży. Są budowane tuż obok mola. - Każdy użytkownik będzie miał całkowicie bezpieczne i swobodne wejście do boksu - powiedziała w rozmowie z Głosem Szczecińskim Jadwiga Bober z referatu promocji i obsługi klienta w międzyzdrojskim magistracie.

Gmina tworzy również nad brzegiem morza wygrodzenia - dla każdej rodziny przewidziano kawałek plaży o powierzchni 16 mkw. Jeśli komuś to rozwiązanie nie przypadnie do gustu, jest też dostępna inna plaża - przy Wolińskim Parku Narodowym albo, kilkanaście kilometrów dalej, w Świnoujściu. To najszersza plaża na polskim wybrzeżu. Tam może się zmieścić jednocześnie nawet 375 tys. osób, jeśli te osoby będą zachowywać 4-metrowy odstęp.