Na zapleczu restauracji. Zlewają likier z kieliszków i "odzyskują" nawet ziemniaki

- Kiedy jesteśmy w restauracji, hotelu czy pensjonacie, patrzmy, czy napoje są podawane w oryginalnych butelkach, a jeśli nalewane są do karafek z beczek czy dużych butli - czy dzieje się to na widoku gości, czy gdzieś na głębokim zapleczu kuchni - radzi Danilewicz. - To drobiazg, ale pozwala się zorientować, czy właściciel lokalu ma coś do ukrycia. Podobnie z przygotowywaniem potraw - oczywiście nie wszystko, co robią kucharze można zobaczyć, jednak starajmy się wybierać miejsca, w których chociaż część pracy personelu kuchni nie jest ukryta przed wzrokiem klientów.