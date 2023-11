Nagranie robi wrażenie. "Jaki dostojny jegomość"

Niebezpieczeństwo dla kierowców

Jedna z osób komentujących zwróciła uwagę na ważną kwestię. "Mam nadzieję, że ten widok przemówi do niektórych kierowców i zdejmą nogę z gazu, jadąc przez las" - napisał mężczyzna. Kilka dni temu temat ten podjęło również Nadleśnictwo Gniezno. Leśnicy zaapelowali do zmotoryzowanych o rozwagę na drogach, prowadzących przez tereny leśne. "Łoś jest zwierzęciem ciekawskim, często można go spotkać przy ruchliwych drogach. Powinniśmy wtedy zachować ostrożność i zwolnić, bo może on zachować się nieprzewidywalnie" - napisano na Facebooku.