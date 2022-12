Najazd turystów w górach. Ich celem Gubałówka

Szturmem na Gubałówkę

Gubałówka to szczyt o wysokości od 1120 do 1129 m n.p.m., z którego rozciąga się widok na bajkową panoramę Tatr. Na sam zagospodarowany turystycznie wierzchołek można wjechać kolejką liniowo-terenową lub pójść pieszo. Drogą, która tam prowadzi, poruszać mogą się tylko stali mieszkańcy Gubałówki, turyści zameldowani w tamtejszych pensjonatach, czy osoby, które na co dzień pracują przy deptaku. Jak się okazuje, urlopowicze lekceważąco podchodzą do owych wytycznych.