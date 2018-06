Najbardziej odizolowane budynki. Położone w niesamowitych miejscach

Zbudowane na odizolowanych od świata wyspach, na szczytach niedostępnych skał czy wiszące nad przepaścią - przedstawiamy najbardziej niesamowite budowle w Europie.

Archipelag Vestmannaeyjar znajduje się na Oceanie Atlantyckim, 9 km od brzegów Islandii. W jego skład wchodzi 14 wysp, które w większości mają pochodzenie wulkaniczne. Do najbardziej zachwycających należy trzecia pod względem wielkości - Elliđaey . Choć nie jest zamieszkana, sezonowo wypasa się tu owce. W 1953 roku powstał na niej dom myśliwski, który do dziś może poszczycić się jedną z najbardziej zachwycających lokalizacji na świecie.

Niesamowicie położony budynek znajdziemy także w północno-zachodniej Francji . Wizytówką miejscowości Plougrescant w Bretanii jest Castel Meur - dom pomiędzy dwiema skałami. Został zbudowany w 1861 roku i stoi tyłem do morza. Zamieszkują go do dziś spadkobiercy pierwszego właściciela.

W naszym zestawieniu nie może także zabraknąć greckiej wyspy Skopelos, którą z pewnością rozpoznają wszyscy fani musicalu "Mamma Mia" z Meryl Streep i Pierce'em Brosnanem. To właśnie tutejsza kapliczka Agios Ioannis, do której wiedzie 200 stopni, służyła za tło dla finałowej sceny filmu. Ścieżka do świątyni prowadzi wzdłuż skalistego klifu, który opada stromo do morza.