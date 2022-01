Najbardziej rodzinne stacje narciarskie w Polsce

Bezpieczeństwo na stoku to priorytet

Grupa Pingwina to przede wszystkim doskonale przygotowane stoki, które są dostępne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Co więcej, we wszystkich pięciu ośrodkach funkcjonują specjalne stoki szkoleniowe do nauki jazdy, które wyposażone są w bezpieczny dla dzieci wyciąg taśmowy. Oczywiście są one łagodne i ogrodzone, co zwiększa bezpieczeństwo podczas nauki. Grupa Pingwina to również szkoły jazdy na nartach, które oferują kilkudniowe kursy dla dzieci i młodzieży - przedszkola i szkółki narciarskie, w czasie których profesjonalni instruktorzy uczą jeździć na nartach oraz sprawują opiekę nad dziećmi.