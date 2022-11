Najciekawsze chińskie muzea. Jedno z nich znajduje się w głębinach rzeki

Muzeum Straconej Miłości to miejsce, w którym przechowywanych jest wiele smutnych historii miłosnych. Głęboki żal jest wyczuwalny już po przekroczeniu progu, zgromadzone tam eksponaty nie są ani cenne, ani stare, wszystkie są zwykłymi przedmiotami. Można zobaczyć tam zdjęcia zakochanych, listy miłosne, pierścionki zaręczynowe, stare telefony komórkowe. Wszystkie one opowiadają historie miłosne, zarówno w okresie romantycznym, jak i podczas rozstania. Obok każdego eksponatu znajduje się tekst napisany przez darczyńcę, wyjaśniający jego źródło i znaczenie. Dzięki temu można poznać historie wielu ludzi, każda z nich ma inny początek, ale zakończenie zawsze jest takie same i wiąże się ze smutkiem. Kilka sukien ślubnych to symbol krótkich małżeństw. Wiele biletów kolejowych to świadectwo, że kochankowie, którzy mieszkali w dwóch miejscowościach krążyli między sobą, spotykając się i rozstając. Ludzie pozostawiają tam pamiątki, gdy chcą zapomnieć o straconym uczuciu.