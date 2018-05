Najdroższe wizy dla Polaków. Trzeba doliczyć nawet 560 zł do ceny wakacji

Sprawdzamy, dokąd Polaków wciąż obowiązują wizy, z jakimi kosztami muszą się liczyć podróżni oraz – wręcz przeciwnie – dokąd mogą wjechać, mając tylko dowód.

Ostatnie miesiące przyniosły ekscytujące wieści o polityce wizowej obowiązującej Polaków. Republika Zielonego Przylądka zapowiedziała zniesienie płatnych wiz turystycznych jeszcze w 2018 r., co może być przyczyną znacznego wzrostu zainteresowania lotami na te rajskie wyspy. Od 1 maja również Hajnan, popularny resort znany jako „chińskie Hawaje ”, można odwiedzić bez wizy.

USA z najwyższymi opłatami wizowymi

Dodatkowymi opłatami nie muszą martwić się Polacy udający się do Australii czy na Malediwy , bowiem w obu przypadkach wiza jest bezpłatna. Także osoby podróżujące na Madagaskar i do Wietnamu mogą liczyć na atrakcyjne ceny wiz z opłatami na poziomie odpowiednio 44 i 86 zł.

Najwyższe opłaty wizowe czekają na Polaków wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych – do kosztów związanych z lotem czy zakwaterowaniem należy dodać 560 zł za wizę. Jednak po jej otrzymaniu jest ważna przez kolejne 10 lat, czyli znacznie dłużej niż w przypadku innych państw. Może to więc zrekompensować wysoką cenę początkową oraz dodatkowe procedury obowiązujące przy aplikacji.