Najlepsze alternatywy dla zatłoczonych kurortów. Mniejsze miejscowości w okolicy molochów

Jeśli lubisz popularne kierunki turystyczne, ale męczą cię tłumy, znaleźliśmy idealne rozwiązanie. Przedstawiamy kilka miejsc, które nie ustępują najbardziej znanym w okolicy, ale charakteryzują się spokojnymi warunkami wypoczynku dla każdego.

Kreta – nie tylko Chania

Grecka wyspa Kreta to nie tylko Chania i okolice, gdzie zazwyczaj lądujemy. Kreteńskie wybrzeże pełne jest ciekawych zakątków i ładnych, choć nieco mniej znanych miejscowości turystycznych. Znajdziemy tutaj takie lubiane zakątki, jak Malia i Anissaras na północy w pobliżu Heraklionu , Kavros, Georgioupolis i Adelianos Kampos nieopodal Retimno , Kalyves i Platanias obok Chanii czy Elounda, nieco bliżej Ajos Nikolaos. To przede wszystkim obiekty noclegowe o bardzo dobrym standardzie, wysoko oceniane przez gości hotelowych, z licznymi atrakcjami dla turystów w każdym wieku i w świetnej lokalizacji względem plaży oraz centrum.

Pierwsza linia brzegowa to całkiem interesujące hotele z basenami i świetnym jedzeniem, a ceny zorganizowanych, tygodniowych wczasów na Krecie są podobne, jak wyszłoby po podsumowaniu wydatków nad Bałtykiem . Warto wybrać się na greckie wakacje na gorącą wyspę z pewną pogodą i pełnym pakietem urlopowym już za ok. 2369 zł od osoby. Ale mnóstwo tutaj także luksusowych ofert, nawet dwukrotnie droższych.

Bułgaria – Słoneczny Brzeg to nie wszystko

Doskonałe warunki wypoczynku okraszone stosunkowo niskimi cenami na miejscu to synonim urlopowego raju. Mniejsze miasta i miasteczka położone na malowniczym bułgarskim wybrzeżu to na dodatek zdecydowanie mniejsze tłumy przyjezdnych i plażowiczów, a także kolejki do atrakcji turystycznych. Lepiej tam odpoczniemy w bardziej komfortowym otoczeniu, a dzieci wyszaleją się do woli na basenach i w aquaparkach.

Zakynthos – co oprócz Laganas?

Najbardziej znanym i zdecydowanie najgłośniejszym kurortem nadmorskim na rajskiej wyspie Zakynthos jest Laganas . Ciekawą alternatywą jest typowo turystyczna miejscowość Tsilivi, usytuowana na wschodnim wybrzeżu, o kilkanaście kilometrów na północ, nieopodal stolicy wyspy, miasta Zakynthos. Transfer z lotniska do Tsilivi jest dosyć krótki ze względu na stosunkowo niewielką odległość. Na miejscu z pewnością spodoba nam się piaszczysta plaża - z drewnianymi kładkami, bezpiecznym wejściem do morza i dobrą infrastrukturą - wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi . Ten malowniczy zakątek Zakynthos bywa często wybierany przez rodziny z dziećmi właśnie ze względu na godną polecenia plażę, stwarzającą idealne warunki plażowania i morskich kąpieli najmłodszym turystom. Okolica jest świetnie skomunikowana, a na miejscu znajdziemy wyczekiwane spokój i ciszę oraz mnóstwo knajpek i tawern z pysznymi potrawami greckiej kuchni.

Baza noclegowa w miejscowości Tsilivi jest dosyć obszerna, a tańsze rozwiązania cenowe to również niezłe hotele, położone w pierwszej linii brzegowej. Wczesna jesień to idealny czas na odwiedzenie greckich wysp. Za tydzień w drugiej połowie września, w trzygwiazdkowym obiekcie bezpośrednio przy plaży, z przelotami bezpośrednimi z największych polskich miast, transferami i w komfortowej formule all inclusive zapłacimy bowiem ok. 2310 zł od osoby. Większa ilość gwiazdek i lepsze warunki to już wydatek rzędu co najmniej 750 zł więcej na wakacje na Zakynthos.