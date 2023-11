Najlepsze hotele w najpopularniejszych lokalizacjach. Podaruj sobie luksus na wakacjach

Skoro jesteśmy w Egipcie, to nie może zabraknąć klasyki gatunku, a więc Hurghady. To miejsce, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Luksusowy wypoczynek oferuje tu hotel Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa (ex Sunrise). Zbudowany w orientalnym stylu, przeniesie was w baśniowy świat. Eleganckie wnętrza, przestronne pokoje i znakomite restauracje zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów. Hotelowa plaża jest piaszczysta, ma łagodne zejście do morza i oferuje bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki. Jest też bar z szeroką ofertą orzeźwiających napojów. Na tych, którzy chcą pozostać w formie, czekają aerobik, boccia, siłownia i 2 korty tenisowe. Dla dzieci przewidziano plac zabaw, brodzik i zjeżdżalnie. Po dniu pełnym wrażeń możecie udać się do Planet Spa – dużego centrum odnowy biologicznej, które zajmuje powierzchnię aż 1,3 tys. m kw.