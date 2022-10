Najlepsze miasto na city break. Z Polski dolecisz od 38 zł, na miejscu bajka

Mediolan to jedno z pierwszych miast, które odwiedziłam dzięki tanim liniom lotniczym. To też miejsce, do którego wracałam najczęściej korzystając z budżetowych połączeń, już nie po to, żeby zwiedzać stolicę mody, ale jej wspaniałą okolicę. Do dziś loty na lotnisko w Bergamo, położone 50 km od Mediolanu, można kupić za kilkadziesiąt złotych jedną stronę.