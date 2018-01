Najnowsze turystyczne trendy. To będą hity 2018 roku!

Na liście postanowień noworocznych, obok uprawiania sportu i nauki języków obcych, wymieniamy podróże do ciekawych miejsc oraz obiecany wypoczynek. Portal rezerwacji wycieczek Wakacje.pl przeanalizował, gdzie Polacy już zarezerwowali miejsca na 2018 rok.

Najwięcej Polaków w 2018 r. pojedzie do Grecji - na Kretę, Zakynthos i Kos (Shutterstock.com)

Czasy kupowania wakacji letnich na ostatnią chwilę powoli się kończą. Coraz bardziej doświadczeni polscy turyści wolą zarezerwować urlop z dużym wyprzedzeniem niż czekać na last minute, kiedy oferta biur podróży jest mocno przebrana. Ta zmiana w podejściu do wakacyjnych zakupów pozwala określić trendy na kolejny rok już w styczniu.

Przeanalizowaliśmy rezerwacje złożone w okresie first minute, czyli przedsprzedaży, z wylotem w 2018 r. W portfolio Wakacje.pl są wycieczki ponad 100 biur podróży, dzięki czemu mogliśmy obiektywnie i z szerokiej perspektywy spojrzeć na wybory naszych rodaków. Już widać, że 2018 r. będzie okresem powrotów do miejsc dobrze znanych, ale też szukania wysokiego standardu wypoczynku

Egipska zima, greckie lato Zanim rozpoczniemy realizować urlopy letnie, rozpoczynające się w majówkę i trwające do końca października, od stycznia do marca korzystamy jeszcze z zimowych wyprzedaży. W tym roku najwięcej Polaków wybrało na zimowy wyjazd kurorty w Egipcie, Hiszpanii i na Malcie. Po raz pierwszy zimą możemy polecieć do Turcji, która już zdążyła wskoczyć na 4. miejsce w rankingu najchętniej wybieranych miejsc na urlop.

Nie ma w tym nic dziwnego, bo zimą najczęściej wyjeżdżają osoby szukające przecen, a ceny wycieczek last minute do Egiptu i Turcji w ostatnich tygodniach są bardzo niskie. Za tygodniowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu w formule all inclusive i z przelotem zapłacimy już ok. 870 zł za osobę, w Egipcie też niecałe 1000 zł. **

Egipt stał się obecnie pierwszym wyborem wśród osób, które chcą wyjechać w najbliższych miesiącach. Urlopowicze szukają wysokiego standardu i przede wszystkim wysokich temperatur, a jeśli dochodzą do tego tak niskie ceny, to tego typu kraje są naturalnym wyborem i jednocześnie powrotem do miejsca, gdzie jeździło się co roku od lat.

Grecko-tureckie lato 2018 Więcej niż co czwarty rezerwujący wycieczki już ma wykupione miejsce w jednym z greckich hoteli. Najwięcej Polaków pojedzie na Kretę, Zakynthos i Kos. Trzecia wyspa odzyskała popularność, którą na chwilę utraciła dwa sezony temu, kiedy dużo mówiło się o uchodźcach. Dzisiaj już nie ma tego problemu i nasi rodacy wybierają ją na wakacje. To kolejny powrót po Egipcie.

Drugim najczęściej wybieranym przez Polaków krajem jest Turcja, którą już wybrał co piąty turysta. Po mniej owocnym ubiegłym sezonie, w tym roku tamtejsze kurorty przyciągają znacznie więcej turystów, najwięcej na Riwierze Tureckiej.

Dalej w pierwszej piątce jest Bułgaria, Hiszpania i Egipt. Wakacje w Bułgarii spędzimy w Słonecznym Brzegu, w Hiszpanii na Majorce, Teneryfie i wybrzeżu Costa Brava, w Egipcie najpopularniejsza jest Hurghada. Pierwszą piątkę najczęściej wybieranych kierunków goni Albania i Tunezja, która też zaczyna wracać do planów urlopowych Polaków. Chętniej wybieramy tunezyjską Dżerbę niż wybrzeże.