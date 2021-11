Najpiękniejsze tereny narciarskie w Austrii

Leśne trasy w Krippenstein, Górna Austria

Krippenstein to miejsce szczególne, ze względu na malownicze trasy narciarskie wytyczone pomiędzy wysokogórskimi halami i lasami. Położone jest nad wioską Obertraun (na wysokości ponad 2100m n.p.m.) i znane jest jako niewielka stacja narciarska. Krajobraz zapierający dech w piersiach oraz przestrzeń idealna do freeride’u nadaje wyjątkowego charakteru tej miejscowości. Same trasy mają około 30 km, a najdłuższa trasa zjazdowa liczy 11 km przy około 1000 metrów przewyższenia i jest zaliczana do najdłuższych w Austrii. To co wyróżnia te trasy to przede wszystkim genialne naśnieżenie. Warunki pogodowe w Krippenstein sprzyjają fanom szaleństwa na białym puchu. Ilość opadów śniegu przewyższa tu znacznie średnią z innym alpejskich miejscowości. Dzięki temu, ten teren Górnej Austrii urzeka swą naturalnością.