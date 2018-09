Najpiękniejsze wyspy świata. Santorini w Grecji

Panoramę wyspy Santorini zna prawie każdy. Kwintesencja wielkich greckich wakacji to właśnie wczasy na boskim Santorini na Morzu Egejskim. Jeśli jeszcze nie było okazji do wyjazdu, odwiedź ten biało-błękitny, europejski zakątek jeszcze tej jesieni.

Tajemnica sukcesu Santorini

Aby dotrzeć na Santorini , musimy polecieć na samo południe Grecji , nieco powyżej Krety , do miejscowości Kamari. Z Polski dostępnych jest w sezonie od wiosny do jesieni coraz więcej połączeń lotniczych, przede wszystkich bezpośrednich, co znacząco zwiększa wygodę podróżnych. Kilka godzin w powietrzu i widzimy już, o co tyle szumu.

Ten kierunek polecamy szczególnie jesienią – największe tłumy już się przez wyspę przewinęły, a pogoda nas nie zawiedzie. We wrześniu na Santorini doświadczymy 10 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę, 27 st. C w ciągu dnia, 19 st. C nocą, a woda morska ma przeciętnie 24 st. C. Październik to z kolei powietrze chłodniejsze jedynie o 3 kreski, a Morze Egejskie pozostaje tak samo przyjemnie ciepłe. Szybciej też dostaniemy stolik w restauracji czy wypożyczymy samochód.