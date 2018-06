Najpopularniejsze miejsca w polskich górach. Wakacje 2018

Wakacje już trwają. Zamiast nad Bałtyk warto wybrać się w polskie góry, które niezmiennie zachwycają o każdej porze roku. Podpowiadamy, gdzie w górach najefektywniej odpocząć w otoczeniu pięknej przyrody.

Bukowina Tatrzańska na lato 2018

Bukowina Tatrzańska to niezwykle urocza oraz malowniczo położona wieś turystyczna w sercu polskich Tatr pod względem architektonicznym utrzymana przede wszystkim w oryginalnym stylu zakopiańskim. Krajobraz okolicy urozmaica piękna zabudowa z mnóstwem drewnianych budynków (jak np. okazały Dom Ludowy), w tym interesujących pensjonatów, których historia sięga międzywojnia. Najładniej jest tutaj latem i jesienią, kiedy dodatkowo organizowane są liczne festiwale ludowe czy plenery malarskie. Bukowina Tatrzańska to także znany nie tylko na skalę regionalną punkt Podhala łączący Poronin oraz Łysą Polanę. Blisko stąd również do takich popularnych miejsc na wędrówki, jak największa w Polsce dolina, dziesięciokilometrowa Dolina Chochołowska , Orla Perć czy Kasprowy Wierch . Oprócz Term Bukowina zdecydowanie warto wybrać się na Tarasówkę, do Małego Cichego, Białki Tatrzańskiej , Białego Dunajca, o kilkanaście kilometrów dalej do Zakopanego oraz na niedaleką Słowację .

Szczawnica – wakacje w Pieninach

Południowa część naszego kraju to również magiczne Pieniny, polsko-słowackie, wapienne pasmo górskie, słynące między innymi z niezwykle urozmaiconej flory. Wszyscy rodacy co najmniej ze słyszenia znają najwyższe szczyty tego górzystego rejonu, do których należą Wysokie Skałki, Trzy Korony oraz Sokolica i inne atrakcje turystyczne Pienin. Szczególnie polecamy bardzo dobrze skomunikowaną z całą okolicą Szczawnicę, nieopodal której znajdziemy liczne punkty do spływu Dunajcem (łącznie doliczono się podobno 275 łodzi). Szczawnica to także niedalekie Zalew Czorsztyński z zamkiem w Niedzicy, zamek w Czorsztynie, zapora wodna, Wąwóz Homole, ciekawy rezerwat przyrody Biała Woda, miejscowość Jaworki. Polecamy mnóstwo szlaków do turystyki pieszej, trasy rowerowe, a także wyjątkową możliwość spróbowania swoich sił w jeździe konnej również po wyżej położonych terenach w okolicy Szczawnicy.