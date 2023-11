Najtańsze all inclusive na grudzień. Król jest jeden, a ceny niewiarygodnie niskie

- Większość naszych klientów podróżuje do kurortów położonych kilkaset kilometrów od granicy z Izraelem, głównie do Hurghady i Marsa Alam, gdzie mogą bezpiecznie wypoczywać i korzystać ze wszystkich atrakcji. Na ten moment wyjazdy są realizowane zgodnie z planem. Na bieżąco śledzimy rozwój wydarzeń i oficjalne komunikaty rządowe, jesteśmy też w stałym kontakcie z naszymi partnerami, by przekazywać klientom rzetelne, sprawdzone i aktualne informacje dotyczące ich wyjazdów - mówi Agata Chmiel z Wakacje.pl