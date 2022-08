Najtańsze all inclusive na wrzesień. Wyróżniają się dwa kierunku

Najtańsze all inclusive

Okazuje się, że nawet w dzisiejszych czasach można spędzić urlop za granicą całkiem tanio. Hotele w Turcji lub Bułgarii z ofertą all inclusive i wliczonym w cenę transportem samolotem z Polski zaczynają się już nawet od ok. 1100 - 1200 zł za osobę na tydzień, co jest atrakcyjną kwotą. Mowa o hotelach trzygwiazdowych. Aby zakwaterować się w hotelu lepszym o jedną gwiazdkę trzeba dołożyć do budżetu kolejne 200 - 300 zł, czyli za tygodniowy pobyt w czterogwiazdkowym tureckim lub bułgarskim hotelu we wrześniu zapłacimy od ok. 1300 - 1400 zł za osobę.