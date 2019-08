Najtragiczniejsza burza w Tatrach od 80 lat. Ponad 100 rannych osób

W grupę turystów na Giewoncie uderzył piorun. Szacuje się, że może być ponad 100 rannych osób. Są też ofiary. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci. To najgorsza nawałnica w Tatrach od 1939 r., kiedy w dwóch tragediach zginęło łącznie 10 osób.

Pierwsi ranni trafili już do szpitala w Zakopanem, kolejni transportowani są do Krakowa, Nowego Targu i Suchej Beskidzkiej. Część poszkodowanych opatrywana jest w schronisku na Polanie Kondratowej. W Starostwie Powiatowym w Zakopanem powołany został sztab kryzysowy.

Wiele niebezpieczeństw na szczycie

Giewont jest obowiązkowym punktem niemal każdego turysty, który przybywa do Zakopanego, jednak nie jest do końca bezpiecznym miejscem, szczególnie pod samym szczytem. Znajdują się tam liczne strome zbocza, gdzie w skutek nieostrożności turystów dochodzi do wielu wypadków.