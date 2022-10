Najtrudniejsze trasy w Tatrach. Tam bez doświadczenia się nie wybieraj

Szlak na Rysy – najwyższy szczyt w Polsce

Rysy to najwyższa góra w naszym kraju. Jej wysokość sięga 2499 m n.p.m. Co ciekawe, Rysy składają się z trzech wierzchołków, z których tylko jeden znajduje się w granicach Polski (pozostałe dwa należą do Słowacji). Na szczyt znajdujący się w polskich granicach wiedzie szlak turystyczny, przez wielu uznawany za jeden z najtrudniejszych w całych Tatrach. Co roku w te rejony przybywają liczne rzesze turystów, pragnących zdobyć najwyższą górę w Polsce.