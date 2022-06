Największe wyzwania stojące przed branżą hotelarską

Dwa lata, które wiele zmieniły

Gdy w marcu 2020 roku rozpoczynała się pandemia Covid–19, trudno było przewidzieć, jak odbije się ona na całej gospodarce, w tym na branży hotelarskiej. Po ponad dwóch latach można powiedzieć, że właściwie nie było możliwe zaplanowanie czegokolwiek. Większość hoteli przetrwała ten czas, wykorzystując maksymalnie chwilowe, letnie okresy odwilży, by odrobić straty. Na szczęście w tamtym czasie goście chętnie wykorzystywali możliwość odpoczynku, nie szczędząc kosztów. I gdy wydawało się, że wkrótce wszystko powoli wróci do normy, rozpoczęła się wojna na Ukrainie i postpandemiczny, a także związany z nią, kryzys gospodarczy, którego konsekwencje w Polsce są na razie trudne do przewidzenia. Pewne jest, że zagraniczni goście odwołują swoje rezerwacje, a Polacy zaczynają o wiele bardziej niż wcześniej liczyć pieniądze, często rezygnując z wyjazdów. To ogromna niepewność dla całej branży i jej przyszłości oraz wyzwanie, które przed nią stoi.