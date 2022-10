Największe zoo w Polsce. Które ogrody zoologiczne szczególnie warto odwiedzić?

Od kwietnia do września teren zoo i afrykarium jest dostępny od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 - 18:00, a od piątku do niedzieli w godz. 9:00 - 19:00. W marcu i październiku zoo jest zamykane o godzinę wcześniej (odpowiednio o godz. 17:00 lub o godz. 18:00), a od listopada do lutego o dwie godziny wcześniej.