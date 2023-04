Największy błąd podczas spotkania z łabędziem. "Ludzka bezmyślność"

Fundacja apeluje, by zaprzestać dokarmiania chlebem. "Błagamy. Nie karmcie ptactwa wodnego pieczywem. Łabędzie na Łazienkach mają piękny teren to rozrodu, ale rok w rok przytrafiają im się same dramaty" - podsumowują z żalem. - "Teraz to martwy rodzic, a to prawdziwa tragedia. Czy nie można inaczej? Nie można wspierać tych pięknych ptaków... nie ingerując w ich życie? Żegnaj ptaku... Przykro nam, że ucierpiałeś Ty, a teraz ucierpi Twoja rodzina".