Napiwki dla stewardes. Propozycja amerykańskiej linii lotniczej Frontier

Amerykański przewoźnik lotniczy Frontier słynie z nietypowych pomysłów. Wcześniej dotyczyły one pasażerów. Teraz szef linii postanowili zająć się personelem pokładowym.

Amerykańska linia lotnicza Frontier postanowiła zająć się temat wynagrodzeń personelu pokładowego, który coraz częściej narzeka na zbyt niskie pensje. Przewoźnik zaproponował pasażerom, aby dawali napiwki stewardesom i stewardom. Zostało to porównane do kultury panującej w restauracji. Mimo że załoga pokładowa nie zajmuje się wyłączaniem serwowaniem posiłków...

To nie pierwszy kontrowersyjny pomysł przewoźnika. Od niedawna pobiera on wysokie opłaty za bagaż podręczny, który pasażerowie zabierają ze sobą na pokład. Umiejscowienie walizki nad głową to koszt minimum 30 dolarów, czyli ok. 112 zł.