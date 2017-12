Narty w styczniu i lutym. Gdzie są najlepsze warunki do jeżdżenia?

Na narty w styczniu i lutym najlepiej jest wybrać się do Włoch, Francji bądź Austrii. Najbardziej znane ośrodki mogą być jednak bardzo zatłoczone również ze względu na później celebrujących święta Bożego Narodzenia wyznawców Prawosławia. Sprawdźcie, jakie oferty są naprawdę najtańsze i najlepsze na zimowy wypoczynek 2018.

Gdzie wybrać się na narty w ferie? (123RF.COM)

Włochy – Val di Fiemme narciarskim rajem

Włoska dolina Val di Fiemme to bardzo dużo słońca również zimą, łącznie 110 km świetnie przygotowanych tras narciarskich i przepyszne potrawy kuchni regionalnej. W Val di Fiemme jest także zdecydowanie mniej ludzi niż w najpopularniejszych w kraju Livigno, Cortina d’Ampezzo czy Madonna di Campiglio. Okolica jest wprost usianą wyciągami narciarskimi kolebką narciarstwa biegowego (150 km tras), dysponującą super ofertą dla snowboardzistów. Głównym ośrodkiem regionu jest Cavalese. W Val di Fiemme oszałamia przede wszystkim bogactwo infrastruktury i liczba atrakcji dla osób w każdym wieku: to m.in. 10 km zimowych tras dla piechurów, tory saneczkowe, lodowisko, basen, stadnina, teatr, kino, lokale nocne. Jeden łączony karnet narciarski obowiązuje na wszystkich trasach Val di Fiemme, połączonych bezpłatnymi skibusami.

Koszt tygodniowego pobytu we Włoszech w sezonie narciarskim to nawet jedyne 546 zł od osoby. W styczniu doskonale sprawdzi się Centro Vacanze Veronza w Val di Fiemme. To oferta z dojazdem własnym i bez wyżywienia. Piękne widoki i nieziemskie położenie obiektu gwarantują nam niezapomniane wrażenia z nart we Włoszech w styczniu 2018, a większa odległość od miasteczka gwarantuje spokojny odpoczynek z rodziną.

Oferta hotelu Bellaria w ślicznym, górskim stylu, obejmuje tydzień pobytu w Val di Fiemme na początku lutego ze śniadaniami. Obiekt w Carano oddalony jest od najbliższego wyciągu o 2 km i bezpośrednio spod niego kursują darmowe skibusy. W pobliskiej miejscowości Cavalese znajdziemy nawet polski pub Polansky, a okolica pełna jest oddzielonych placów zabaw śnieżnych dla dzieci.

Francja – Val Thorens w Trzech Dolinach

Francuskie Alpy i otoczony trzema lodowcami region Trzy Doliny - najwyżej położony w Europie, z długimi i szerokimi trasami na różnym poziomie (najpopularniejsze są Christine, Rosael i Combe de Caron), liczącymi 600 km długości - to przede wszystkim Val Thorens. Można tutaj z powodzeniem jeździć na nartach aż do maja, gdyż ze względu na wysokość (2300 m n.p.m.) śnieg z pewnością nie stopnieje. Po zimowym szaleństwie na stokach czy rozległych snowparkach jest co robić również wieczorami – Val Thorens to doskonała imprezownia nie tylko dla Francuzów. Widoki na Mont Blanc czy Les Ecrins zapierają dech w piersiach. Za skipassy zapłacimy 224 i 168 euro w sezonie wysokim za 6 dni dla osoby dorosłej i dziecka, a po całej okolicy jeżdżą bezpłatne skibusy. Od stycznia do marca obowiązuje tutaj gwarancja śniegu.

Ceny zakwaterowania i atrakcji turystycznych w Trzech Dolinach są wyższe niż we włoskim Val di Fiemme. Polecamy tygodniowy pobyt w styczniu w hotelu Le Chamois d'Or. Okolica tego urokliwego miejsca pełna jest rozrywek dla dzieci, stanowi więc doskonałe rozwiązanie dla rodzin z najmłodszymi narciarzami. Do wyciągu mamy stąd jedynie 100 m, podobnie jak do centrum miasteczka.

W podobnych warunkach wypoczniemy w styczniu w hotelu Hauts De Chaviere, z dojazdem własnym i bez wyżywienia. Położenie apartamentów w najwyższej części Val Thorens umożliwia bezpośredni dostęp do stoków narciarskich.

Austria – narty w styczniu i lutym

Austriackie centra narciarskie są corocznie wspaniale przygotowane na sezon zimowy, dlatego warto wybrać się tutaj praktycznie w ciemno w chłodniejszych miesiącach roku. Doskonałym przykładem są okolice Salzburga czy zatłoczone zazwyczaj Elmau Going. Ilość godzin słonecznych będzie tutaj jednak niestety nieco niższa niż we włoskich odpowiednikach austriackich kurortów zimowych. Wybraliśmy Tyrol i miejscowość Zell am Ziller, historyczne oraz geograficzne centrum doliny, w zachodniej części Austrii, gdzie za tygodniowy pobyt z dwoma posiłkami dziennie dla jednej osoby z dojazdem własnym zapłacimy nawet mniej niż 1500 zł. Można wybrać się stąd na lodowiec lub wycieczkę do Innsbrucka bądź Kitzbühel, także helikopterem. 800 m dalej leżą wyciągi Zillertal Arena, nieopodal również browar, a Zell am Ziller i cały region są istnym rajem dla snowboardzistów z całego świata.

W Dolinie Zillertal znajdziemy hotel Tannerhof z przystępnymi cenami i świetnymi możliwościami komunikacyjnymi. W cenie tygodniowego zakwaterowania także parking, bufet śniadaniowy oraz obiadokolacje. Do rodzinnie prowadzonego od pokoleń obiektu przyciąga jego tyrolski styl, przytulne, dobrze wyposażone pokoje oraz smaczne potrawy lokalne, bazujące na składnikach od farmerów z regionu. Mamy stąd jedynie 1,2 km do ścisłego centrum miasteczka i 2,6 km do wyciągów narciarskich, do których dowiezie nas darmowy skibuss.