Nie doceniamy polskich wysp. Są równie piękne, co te egzotyczne

Polskie wyspy bywają przez nas niesprawiedliwie niedoceniane. Często gonimy za chorwackimi, czy greckimi wyspiarskimi kierunkami, a przecież równie piękne zakątki mamy niemal pod nosem. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza gdy Polskę zalewa fala upałów.

Biorąc pod uwagę, że jedno tylko Świnoujście położone jest na 44 wyspach i wysepkach, łatwo stwierdzić, że Polska może się pochwalić więcej niż dwoma wyspami. Jednak to właśnie te dwie - Wolin i Uznam , są szczególnie interesujące. Pierwsza z nich to kraina Wikingów. Druga znana jest jako najbardziej słoneczne miejsce w Polsce . Te krótkie charakterystyki niewiele jednak mówią o wyjątkowej atmosferze obu wysp i atrakcjach, które na nich czekają.

Wolin - piękno polskiej przyrody

Piękne lasy, tajemnicze bagna, malownicze morenowe wzgórza i oszałamiające klifowe wybrzeża tworzą niepowtarzalny krajobraz wyspy. Podczas wakacji na Wolinie warto zarezerwować sporo czasu na leniwe, niespieszne odkrywanie jego piękna. Punktem obowiązkowym jest wizyta w Wolińskim Parku Narodowym. Na 11 hektarach, w większości porośniętych lasem, wytyczono przeszło 40 kilometrów ścieżek turystycznych. Jeśli nie mamy dość czasu, by przemierzyć wszystkie, wybierzmy te, prowadzące do wyjątkowo pięknych i ciekawych miejsc. Do tych najbardziej malowniczych trzeba zaliczyć Jezioro Turkusowe. Głęboki, niemal nienaturalny kolor wody, to zasługa kredowego dna zbiornika, odbijającego promienie słońca. Jezioro Turkusowe największe wrażenie robi w pełnym słońcu.