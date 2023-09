Nie tylko Big Ben i London Eye. Wyjątkowe miejsca z darmowym wstępem

Jako pierwsze wymieniają Muzeum Wiktorii i Alberta (Victoria and Albert Museum). "To jedno z największych na świecie muzeum sztuki i designu posiadające w swojej kolekcji takie eksponaty jak jeden z najstarszych dywanów na świecie, czy... oryginalny strój stormtroopera wykorzystywany przy kręceniu trylogii Star Wars" - czytamy we wpisie. Placówka, która znajduje się w dzielnicy South Kensington, liczy ponad 4,5 mln eksponatów.