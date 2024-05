Nie tylko Hurghada i Sharm el Sheikh. "Afrykańskie Karaiby" będą hitem?

Najpopularniejsze egipskie kurorty to bez wątpienia Hurghada i Sharm el Sheikh. Afrykański kraj stale stawia jednak na rozwój branży turystycznej. Nowe, luksusowe obiekty powstają nie tylko wzdłuż linii brzegowej Morza Czerwonego, ale także nad basenem Morza Śródziemnego. - W okolicach Aleksandrii mamy łagodniejsze temperatury, piękne plaże i nowe, świeże hotele (...). To jest możliwość na zobaczenie trochę innego Egiptu. Mówi się czasem, że północna część tego kraju to "afrykańskie Karaiby" ze względu na piękne plaże, lazurowy kolor wody. Z pewnością z czasem będą zyskiwały jeszcze większe zainteresowanie wśród naszych klientów - powiedziała w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl.

