Nie wykorzystałeś bonu turystycznego? Jego ważność znów została przedłużona

Informacje o możliwości przedłużenia programu Polskiego Bonu Turystycznego pojawiały się już od kilku tygodni. Na ostateczną decyzję musieliśmy jednak czekać do początku września, kiedy sejm przyjął poprawki do ustawy. Powody, dla których termin ważności bonu został wydłużony do 31 marca 2023 roku, wyjaśniał sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzej Gut-Mostowy.