Nie żyje Elżbieta II. Tutaj będzie można zawsze oddać jej hołd

By zrobić sobie zdjęcie z Royalsami trzeba było odstać swoje w kolejce, ale uznałam, że mi to niepotrzebne, bo mam przecież już fotkę z Tomem Hardym, E.T. i Shrekiem, to po co mi królowa czy Kate Middelton. Ostatnią szansę miałam jeszcze przed samym wyjściem z muzeum, bo tam, za sklepikiem z pamiątkami można jeszcze było przysiąść na herbatkę z królową. I to bez kolejki. To też odpuściłam. Moja mama nie i trochę jej zazdroszczę.