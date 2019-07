Niebieska wioska w Andaluzji. Wygląda jak zamieszkana przez Smerfy

Júzcar w hiszpańskiej Andaluzji to z pozoru zwyczajne miasteczko, jakich wiele w tym regionie. Nie posiada jednak tradycyjnej białej zabudowy, ale zamiast niej cała miejscowość ma charakterystyczny niebieski kolor elewacji. Dlaczego to miasteczko jest inne?

Okazało się jednak, że wybudowanie całej wioski jest zbyt kosztowne, nawet dla tak dużej firmy jak Sony, dlatego zdecydowano się przemalować to, co już istnieje. Nie wiadomo dokładnie, co przekonało producentów do tego, że to właśnie Júzcar stał się smerfną wioską. Może to jego położenie wśród gór? Może otaczające widoki? A może zupełnie coś innego? Trudno powiedzieć.