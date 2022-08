Niech cię oświeci: wybierz latarnię wyłącznie dla siebie!

TAJER (Kornati) – lizak ze śpiewem ptaków

Jeżeli ktoś by Ci powiedział, wyobraź sobie latarnię morską, to pierwsze co by Ci przyszło do głowy zapewne wyglądałoby jak latarnia morska na wysepce Sestrica Vela na Kornatach. Wygląda jak latarnia morska z kreskówki, a swoim kształtem przypomina wielki lizak. W pobliżu znajduje się też Park Narodowy Kornati, tak więc przez okno sypialni widzisz to, co zobaczyć pragną liczni turyści przybywający statkami. Dodatkowa wyjątkowość wyspy to bogaty świat ornitologiczny. Czy jesteś miłośnikiem ptaków, czy też nie, z pewnością nie pozostaniesz obojętny na różnorodność licznych ćwierkających stworzeń.