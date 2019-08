Niemcy na wakacjach. Te nacje najbardziej im przeszkadzają w odpoczynku

Niemieckie biuro internetowe zapytało swoich rodaków, jakie nacje najbardziej przeszkadzają im na wakacjach. Okazuje się, że nasi sąsiedzi w podróży najbardziej nie lubią Rosjan, Brytyjczyków i Polaków. Za co? Głównie za głośne zachowanie i brak umiaru w spożywaniu alkoholu.

Ankietę przeprowadziły biuro Ab-in-den-Urlaub i firma Keyfacts Onlineforschung. Niemieccy turyści zostali zapytani o to, z mieszkańcami jakich krajów najgorzej im się spędza wakacje. Wskazać mogli podróżnych z 12 państw: Rosji, Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji , Włoch, Japonii, Austrii, Szwajcarii i z Niemiec.

Okazało się, że turyści, którzy najbardziej drażnią Niemców na wakacjach pochodzą z Rosji (ok. 40 proc. odpowiedzi). Na drugim miejscu znajdują się Brytyjczycy (ok. 25 proc.). Na trzecim zaś znajdują się Polacy. Nie da się ukryć, że przedstawiciele tych trzech krajów lubią sobie na wakacjach dobrze wypić.

Z głośnym zachowaniem najczęściej kojarzy się Rosjan (ok. 60 proc.), Włochów (ok. 59 proc.) oraz Amerykanów (52 proc.) Natomiast Polacy i Rosjanie krytykowani są za brak umiaru w piciu alkoholu. Amerykanie i Włosi w opinii Niemieckich turystów mają złe maniery przy stole oraz są uważani za mało sympatycznych.

Za zadufanych i niesympatycznych Niemcy uważają Francuzów, Austriaków i Szwajcarów. Co ciekawe niemieccy turyści krytyczni są również sami wobec siebie. W rodakach najbardziej przeszkadza im to, że mają głośny sposób bycia, nie potrafią zachować się przy stole oraz wywyższają się ponad inne nacje. A co najbardziej przeszkadza Polakom na wakacjach?