Niemcy. Nowa autostrada rowerowa będzie mierzyć 100 km i połączy 10 miast

RS1 połączy 10 miast

Trasa zaczyna się w miasteczku Hamm, a docelowo skończy się w Duisburgu. W jej pobliżu mieszka ponad 1,6 mln osób i ok. 150 tys. studentów. Wszystko wskazuje na to, że wiele osób chętnie się przesiądzie z samochodu na rower. Z przeprowadzonych badań wynika, że każdego dnia na lokalnych drogach w pobliżu RS1 będzie o ok. 50 tys. samochodów mniej.

Trasa rowerowa - dzieli jezioro na dwie części

Ta ścieżka rowerowa jest tak wyjątkowa, że znalazła się w rankingu najbardziej niezwykłych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć na świecie. Konkuruje m.in. z takimi atrakcjami, jak malowidła w jaskini Lascaux we Francji, Ogrody Tivoli w Kopenhadze oraz Złoty Most z gigantycznymi dłońmi w Wietnamie.

Trasa rowerowa "Cycling Through Water" powstała w belgijskiej prowincji Limburgia w północno-wschodniej Belgii, we Flandrii. Ma ponad 200 m długości, a powstała po to, by zbliżyć rowerzystów do natury.