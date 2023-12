Nietypowa niespodzianka. Rodzina była w szoku, kiedy otworzyła szufladę

Nieproszony gość w szufladzie

Rodzina z Florydy przeżyła ogromne zaskoczenie, kiedy otworzyła szufladę ze skarpetkami i zobaczyła w niej dużego gada. Był to wąż smugowy, jeden z największych, występujących na terenie Ameryki Północnej, głównie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Gatunek ten może osiągnąć nawet dwa m długości. Do tej pory największy zmierzony osobnik miał 2,2 m. Waga węży smugowych oscyluje ok. 1,2 kg.