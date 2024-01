Nietypowa oferta pracy w Chinach. Zapłacą za bycie dopieszczanym

Za 6 tys. juanów miesięcznie (ok. 3 tys. zł) wybrany kandydat musi wcielić się w rolę bohatera klasycznej chińskiej powieści "Podróż na zachód". Sun Wukong czyli Małpi Król, został uwięziony przez bogów w skałach gór Wuzhishan. Epopeja rozpoczyna się, kiedy mnich Tang Sanzang uwalnia go i oboje wyruszają do Indii.