Nietypowe masaże Tajwanki. Podobno działają cuda

Hsiao Fangz ma niezwykły sposób na zestresowanych klientów. Stosuje nietypowe masaże z użyciem tasaków. "Masaż zmienia energię wewnątrz człowieka i sprawia, że jest on bardziej zrelaksowany i odprężony" – wyjaśnia Tajwanka.

Hsiao Fang jest właścicielką Ancient Art of Knife Therapy Education Centre w Tajpej. Kobieta proponuje masaże z użyciem tasaków. Tłumaczy, że taki rodzaj masażu pochodzi ze starożytnych Chin .

Fang używa do nich specjalnie tępych noży, by nie zrobić nikomu krzywdy. "Postępujemy według koncepcji Yin i Yang, więc, zamiast używać jednego noża, stosujemy dwa – to reprezentuje Yin i Yang" – tłumaczy masażystka.