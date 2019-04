Nietypowe selfie z podróży. Ta kobieta wymyśliła swój sposób

Artystka udostępnia na swoim koncie na Instagramie zdjęcia, na których udaję martwą. Pozuje na tle ciekawych obiektów turystycznych. Kobieta tłumaczy, skąd wziął się ten pomysł.

Artystka Stephanie Leigh Rose założyła konto na Instagramie, na którym dokumentuje swoje podróże . Niby profil, jakich wiele. Okazuje się jednak, że kobieta robi to w bardzo oryginalny sposób.

"Wolę, żeby zdjęcia były neutralne pod względem płci, wieku, rasy czy statusu ekonomicznego. STEFDIES to jakby fikcyjna postać, a ludzie mogą ją interpretować, jak im się tylko podoba. Część zabawy związanej ze STEFDIES polega właśnie na tym, że nikt dokładnie nie wie, o co chodzi i widzę to jako dobrą metaforę życia" – tłumaczy artystka.