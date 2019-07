Nieznany gatunek zwierzęcia. Wygląda jak kosmita

Świat zamieszkują różnego rodzaju dziwne i cudowne stworzenia. Niektóre z nich są jednak bardziej dziwne niż cudowne. To nienaturalnie wyglądające "zwierzę" zostało zauważone przez mężczyznę na Bali w Indonezji.

"Kosmita" prawdopodobnie pochodzi z rodziny ciem Arctiinae. Wyglądem przypomina creatonotos gangis, które występują w Azji południowo-wschodniej i Australii. Gatunek charakteryzuje występowanie skrzydeł oraz czterech macek, mających rolę organów zapachowych. Służą do produkcji feromonów, które mają przyciągać inne osobniki.

Nie wiadomo czym w rzeczywistości było to stworzenie. Może to być zupełnie nowy, nieznany dotąd człowiekowi gatunek. Pierre Bendetti, główny technik ochrony środowiska w Narodowym Urzędzie ds. Łowiectwa i Dzikiej przyrody powiedział, że wierzy iż jest to dziki gatunek naturalny, który był znany, ale nie został naukowo zidentyfikowany, ponieważ jest wyjątkowo niepozornym zwierzęciem o nocnych zwyczajach.