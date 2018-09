Niezwykła atrakcja tuż za polską granicą. Dolni Morava, czyli spacer w chmurach

Wszędzie na świecie wieże widokowe przyciągają setki turystów. Wieża, która powstała w 2015 r. nieopodal polsko-czeskiej granicy jest jednak czymś więcej. To nie zwyczajny punkt widokowy, ale prawdziwa podniebna przygoda.

Rozciągające się stąd widoki są wystarczającym powodem, by odwiedzić to niezwykłe miejsce. Ścieżka ma jednak równocześnie uczyć. Dlatego wzdłuż trasy ustawiono tablice informacyjne, które opisują widoczne z pomostu miejsca, rodzaje chmur, a także historię okolicy. Poza wiedzą, czekają też na nas wyjątkowe przeżycia. Do takich z pewnością można zaliczyć wędrówkę drewnianym pomostem, który na tej wysokości nierzadko odbywa się ponad pułapem chmur .

Co ważne, do zwiedzania ścieżki w chmurach nie zniechęcają także ceny. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 350 koron, czyli 59 zł z wyciągiem, 200 koron, czyli 34 zł samo wejście na wieżę. Dzieci do 15 lat zapłacą odpowiednio 190 i 120 koron (32 i 20 zł). Maluchy do 3 roku życia wchodzą za darmo. Bilet rodzinny - 790 koron (133 zł), a dodatkowo 50 koron (8 zł) zapłacimy za ślizg na zjeżdżalni.