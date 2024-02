Niezwykłe miejsce 50 km od Polski. "Nie miałeś o nim pojęcia"

- To Czeski Raj i masa ukrytych perełek. Znajdziesz tu zamki, skalne miasta, wąwozy, ciekawe przejścia i niesamowite lasy. Idealna gratka dla fanów wspinaczki i eksploracji. Jest tu wiele miejsc, żeby się wczołgać, zajrzeć i przejść - opowiada Laura. - Dla mnie to idealne miejsce przed lub po sezonie i na niepogodę. Czeski raj oferuje naprawdę wiele atrakcji. Warto ich tylko poszukać na mapie. No i odpowiednio się ubrać.