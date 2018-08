Niszczejący Wersal Wschodu. Przedstawiamy zamek w Podhorcach

Kresy są nierozerwalnie związane z historią Polski. Na zachodniej Ukrainie możemy co rusz natknąć się na świadectwa polskiej kultury. Jednym z nich jest zamek w Podhorcach, znany także jako Wersal Wschodu.



Pomysł i zaprojektowanie kompleksu przypisuje się Andrzejowi del Aquie, Constantinowi Tencalli lub, co najbardziej prawdopodobne, Guillaume’owi Le Vasseurowi de Beauplanowi, francuskiemu inżynierowi służącemu u boku hetmana Koniecpolskiego.

Po śmierci wnuka Koniecpolskiego, posiadłość przeszła w ręce rodziny Sobieskich. Był to okres największego rozwoju zamku. Jan III Sobieski urządzał w nim bale, uczty i polowania. Po jego śmierci zamek został kupiony przez Wacława Rzewuskiego, który zamieszkał z nim z żoną i córkami. Na zamku powstała także drukarnia i browar.

Podczas zaborów Rzewuski trafia do niewoli i zostaje zesłany wraz z synem do Kaługi. Wydostaje się z niej w styczniu 1773 roku, aby zastać zamek splądrowanym przez siły austriackie. Austriacy organizowali 3 licytacje włości. Wszystkie kosztowności zostały wyprzedane, a zamek stracił swoje oryginalne miedziane pokrycie dachowe. Restauracji doczekał się dopiero w 1865 roku, kiedy jej właścicielem został Władysław Hieronim Sanguszko. Zamek odzyskiwał powoli swój blask aż do momentu I wojny światowej.