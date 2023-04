Noc Walpurgii w górach Harz. Czyli zlot czarownic na szczycie Brocken

Co się działo na tych sabatach?

Poza standardowymi punktami programu, takimi jak spółkowanie z diabłem i bluźnienie przeciw Bogu, wiedźmy tańczyły wokół ogromnych ognisk, a także handlowały, plotkowały i ucztowały. Ostatnie cztery tradycje są kontynuowane w Harzu do dziś. Współczesne obchody nocy Walpurgii to przede wszystkim zabawy folklorystyczne, które jedynie swoim charakterem odnoszą się do legend o sabacie czarownic. Niektórzy nazywają Noc Walpurgii "Niemieckim Halloween" i jest w tym ziarnko prawdy. Uczestnicy przebierają się za wiedźmy, diabły i inne strachy, a także biorą udział w koncertach, jarmarkach i pokazach fajerwerków.